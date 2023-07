Der Preisanstieg ist vorbei. Was sich wandelt, zeigen die Daten. Was das bedeutet, beschreiben unsere Autoren.

Vor zwei Jahren lief es für die Immobilienwirtschaft fast noch wie am Schnürchen. Die Baupreise erhöhten sich zwar, aber dafür stiegen die Preise für Wohnungen und Häuser beständig an. Bauträger, Entwickler und Makler machten ihre Geschäfte. Mit der Zinswende hat sich auch das langsam gewandelt. Der Preisauftrieb war einmal, Transaktionen sind im ersten Halbjahr deutlich zurückgegangen, Baugenehmigungen ebenfalls. Noch wird gebaut, aber längst nicht mehr so viel wie in den Vorjahren.

Das Ziel der Bundesregierung von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr wird auch in den kommenden Jahren kaum zu erreichen sein. Für dieses Jahr erwarten Branchenkenner mehr oder weniger die Hälfte des Ziels – und damit auch deutlich weniger als in den Vorjahren.

In den Städten bleibt der Wohnungsmarkt ohne Neubauten daher oft angespannt. Zwar ziehen viele Menschen in die Vororte oder weiter hinaus, gleichzeitig steigt der Zuzug aus dem Ausland gerade in die größeren Städte Deutschlands. Die Zeiten auf dem Immobilienmarkt haben sich gewandelt. Was dabei alles auf der Suche nach Wohnraum passiert, ist vielfältig – wie die folgenden Erlebnisse schildern.

1. Augen auf für die Wohnungswahl

Es könnte sich auch um die Bewerbung für einen Arbeitsplatz handeln. Ein seitenlanges und von Hand verfasstes Anschreiben, gefüllt mit Argumenten, warum ausgerechnet man selbst der Richtige für die angebotene Mietwohnung im Frankfurter Westend ist. Natürlich inklusive Gehaltsnachweisen, familiärer Informationen und was der Vermieter sonst noch so wissen will. In der Hoffnung, unter zig anderen Bewerbern hervorzustechen, kann die Suche nach einer passenden Wohnung Zeit und Nerven kosten. Wer dann den Zuschlag erhält, kann sich glücklich schätzen – auch wenn es natürlich nicht immer so aufwendig läuft.

Mitunter passiert es aber auch, gar nicht zur Besichtigung eingeladen zu werden. Entdeckt man ein neues Inserat in Immobilienportalen, gilt es, schnell zu sein. Konversationen lauten dabei gelegentlich so: „Vielen Dank für Ihr Interesse. Haben Sie morgen Abend um 18 Uhr Zeit für eine Besichtigung?“ „Nein, das passt leider bei mir nicht. Ginge es auch übermorgen?“ „Tut mir leid, dann ziehen wir andere Interessenten vor.“ Schön für den Vermieter, der aus einem großen Pool von Kandidaten wählen kann. Ärgerlich für den, der mehrere Stunden Anfahrt zur Besichtigung hat, nicht flexibel ist oder keine Stunden, gar Tage für die Suche aufwenden kann. ak.

2. Endlich zum Wohnungskauf

In der Nullzinsphase schien es uns nahezu aussichtslos, eine Wohnung zu besichtigen und mit etwas Ruhe zu überlegen, ob sie zu uns passen könnte. Potente Kaufinteressenten waren schneller als wir – manchmal so schnell, dass Immobilien schon weg waren, kurz nachdem Inserate überhaupt geschaltet worden waren. Ein Sportsfreund berichtete kürzlich von Auktionen, in denen damals 30 Interessenten gefragt wurden, ob sie einen siebenstelligen Betrag für 120 Quadratmeter in der Frankfurter Innenstadt zu zahlen bereit wären. Drei blieben übrig, unter ihnen wurde der Zuschlag ausgehandelt.

Nach dem erheblichen Zinsanstieg war dagegen plötzlich Zeit zum Nachdenken, Makler gingen plötzlich wieder ihrer eigentlichen Arbeit nach und beantworteten ausführlich Fragen zu kritischen Punkten in der Wohnung. Weniger Geldanlage-Kapital war offenbar im Markt. Auch Immobilien mit einer größeren Zimmerzahl blieben nun so lange im Angebot, dass man einen Kauf sorgfältig prüfen konnte. Die Preise schienen schon leicht auf die niedrigere Nachfrage zu reagieren. Dafür sind die monatlichen Kreditraten höher – aber zu Konditionen, wie sie vor 15 Jahren auch üblich waren. pik.

3. Lieber vor statt in den Knast

Zwischen Justizvollzugsanstalt und Bahngleisen wären noch Wohnungen frei, direkt im Neubaugebiet Dörnberg, das der Trabantenstadt aus dem namensgebenden Astérix-Heft ähnelt, wie ein Suchender aus dem Regensburger Umland meint. Aber wer eine Wohnung finden möchte, muss entweder solche Standortbesonderheiten hinnehmen, dann ist auch die Miete einigermaßen bezahlbar.

Oder man zieht weit nach draußen und muss in die Innenstadt zur Arbeit pendeln, was eigentlich nicht Sinn der Sache ist, falls man aus der ländlichen Heimat mit dem Auto nur rund zehn Minuten länger braucht. Letzte Möglichkeit wäre noch, in einer alten Wohnung zu wohnen. Nicht etwa einer der beschaulichen Altstadtbauten, mit der die mittelalterliche Studentenstadt glänzen kann. Nein, eher heruntergekommene Bleiben. „Die aber in den nächsten beiden Jahren saniert wird“, sichert der Vermieter zu. Also eine Baustelle vor der Haustüre für zwei Jahre. Dann doch lieber vor das Gefängnis? Immerhin machen die Häftlinge weniger Lärm als die Bauarbeiter. brn.