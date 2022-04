Streuobstwiesen : „Die fehlende Pflege bedroht unsere Streuobstwiesen“

Aktualisiert am

Die Blütenpracht der Obstbäume jetzt im April zaubert selbst dem härtesten Pessimisten ein Lächeln aufs Gesicht. Dank diverser Obstsorten changieren die fragilen Blütenbaldachine zwischen Schneeweiß und Zartrosa. Unter ihnen zu lustwandeln setzt garantiert Myriaden von Glückshormonen frei. Der Goldstandard einer Obstwiese aber ist die Streuobstwiese, ein Mix aus Schönheit, Gesundheit und Biodiversität. Als altes Kulturgut lange vernachlässigt, wird es nun wieder neu wertgeschätzt und gehört seit einem Jahr zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Am 29. April wird sogar europaweit der „Tag der Streuobstwiese“ gefeiert. Warum sie gerade in Zeiten von Klimawandel und Biodiversität so kostbar ist, erklärt der Diplomingenieur Markus Zehnder aus dem schwäbischen Balingen. Als Experte für Obst- und Gartenbau hat er gemeinsam mit dem Ökologen Friedrich Weller ein umfassendes Standardwerk zum Thema geschrieben („Streuobst“, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart) und setzt sich seit Jahren mit Leidenschaft für den Erhalt und die Pflege von Streuobstwiesen ein.

Was unterscheidet eine Streuobstwiese von einer normalen Obstwiese?