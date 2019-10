BGH-Urteil : Strenge Vorgaben für Mieterhöhung nach Modernisierung

Konzernumbau : Betriebsrat kämpft gegen Stellenabbau in der Commerzbank

Allein in der der Privatkundensparte befürchten Arbeitnehmervertreter den Verlust von mehr als 1000 Arbeitsplätzen. Der Betrieb in den Filialen könne dann gefährdet sein, warnt der Betriebsrat in einem Brief an die Mitarbeiter.