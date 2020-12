Sei es wegen der Angst vor dem Virus, der Einschränkungen des täglichen Lebens oder der Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten – die Pandemie hat auch in Brasilien ein Umdenken ausgelöst und einen Trend beschleunigt, der schon in den vergangenen Jahren zu beobachten war: Immer mehr Brasilianer zieht es weg von den großen Metropolen in kleinere Städte und in abgelegenere Regionen im Landesinneren oder an der Küste. Die Stadtflucht ist in Brasilien allerdings vor allem etwas für Privilegierte. Die einen verfügten schon vor der Pandemie über ein Land- oder ein Strandhaus, das sie nun öfter oder gar permanent bewohnen. Andere haben sich im Zuge der Pandemie eine Immobilie an einem Ort angeschafft oder gemietet, wo es Platz und die Möglichkeit gibt, an der frischen Luft zu sein. Allerdings wollen die Brasilianer auch auf dem Land nicht auf den Komfort und die Sicherheit verzichten, die sie aus ihren Luxusapartments in Rio oder São Paulo kennen. Gefragt sind vor allem Immobilien in geschlossenen und dennoch großzügigen Wohnanlagen, oft mit Golf- und anderen Sportanlagen, schicken Restaurants und weiteren Annehmlichkeiten. Die Nachfrage nach Häusern in einigen luxuriösen „Condominios“ im Landesinneren und an der Küste hat sich in den vergangenen Monaten laut den im Markt tätigen Immobilienfirmen versechsfacht. In einigen Country- Clubs, die den Trend schon vor einigen Jahren antizipiert hatten, wurden in den vergangenen Monaten praktisch alle Immobilien verkauft oder vermietet. Die Mieten sind in diesem Jahr in die Höhe geschnellt und belaufen sich heute an einigen Orten auf monatlich mehr als 20 000 Euro. So viel verdienen selbst bessergestellte Brasilianer im Jahr nicht. Doch auch die Mittelschicht kehrt den Großstädten den Rücken. Die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, nehmen viele zum Anlass, in kleinere Städte zu ziehen, wo es sicherer ist und die Wohnungsmieten bedeutend günstiger sind als in den Metropolen.

Tjerk Brühwiller