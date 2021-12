Hemmnis für Neubauten : Warum der soziale Wohnungsbau seinen Preis hat

Bei Neubau soll in den deutschen Großstädten Wohnraum auch für weniger privilegierte Bevölkerungskreise geschaffen werden. Neu ist das Thema nicht; schon im Jahr 1994 wurde unter Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) die „Sozialgerechte Bodennutzung“ ins Leben gerufen. Seinerzeit war ein Mindestanteil von 30 Prozent für gefördertes Wohnen vorgesehen. In 2017 stieg die Quote auf 40 Prozent, und im Juli 2021 hat die neue Stadtregierung, ein Bündnis von SPD, Volt, Grünen und Rosa Liste, für das Basismodell festgelegt, dass 60 Prozent des neu geschaffenen Wohnraums einer Mietbindung unterliegen. Die Münchner Politik eignet sich, um die Grenzen der Stellschrauben in Richtung sozialer Bodennutzung exemplarisch aufzuzeigen; bei allen Unterschieden haben Eigentümer und potentielle Investoren in anderen deutschen Städten ähnliche Kalkulationsprinzipien.

In unserem anonymisierten und standardisierten Beispiel, welches auf einem realen Projekt basiert, gehen wir von einem Grundstück von 10 000 Quadratmetern in nordwestlicher Münchner Randlage aus. Der Bau von öffentlicher Infrastruktur und Grünflächen schmälert das tatsächliche Nettobauland auf rund 6800 Quadratmeter. Auf Grundlage einer Geschossflächenzahl von 1,2 und unter Abzug von Treppenhausflächen und Ähnlichem ergeben sich rund 6400 Quadratmeter Nettonutzfläche (NF), wovon 10 Prozent auf gewerbliche Nutzungen entfallen.