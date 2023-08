Aktualisiert am

Sorgen vor Insolvenzen : Am Bau ziehen dunkle Wolken auf

Die Kosten steigen: Bauunternehmen rechnen nach einer neuen Umfrage auch mit höheren Personalausgaben. Bild: dpa

Die Ängste in der Immobilienwirtschaft legen zu. Bald können Akteure in Not geraten. Erste Projektentwickler geben schon auf.