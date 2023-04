Die Umwelt schützen, das Klima retten, die Zukunft des ganzen Planeten sichern: Diese hehren Ziele betreffen im Alltag nicht nur den Umgang mit Auto und Flugzeug, Lebensmitteln und Kleidung – sondern auch immer mehr das Wohnen.

In einem komplett klimaneutralen Haus zu leben bleibt für die meisten Menschen jedoch ein Traum. Maßgeschneiderte Eigenheime sind durch Inflation und steigende Kredite zunehmend unerschwinglich, energetische Sanierungen für Mieter meist nicht machbar, da die Eigentümer darüber entscheiden müssen. Was also tun? Wo beginnen politisch und privat engagierte Klimaschützer in den eigenen vier Wänden? Auch sie haben kein schnelles, perfektes Patentrezept – aber private Antworten.