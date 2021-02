Concierge-Service : Der teure Schritt zum sorglosen Leben

Ein Concierge-Service geht weit über normale Hausmeisterdienste hinaus. In noblen Wohnanlagen ist das schon länger Standard. Aber nicht jeder will für den Dienst extra zahlen.

In Deutschland noch selten: Concierge-Service, hier in einer Münchener Wohnanlage Bild: Jan Roeder

Er nimmt den Hausbewohnern Besorgungen ab und gibt ein Gefühl von Sicherheit – ein Concierge-Service. In Deutschland ist das Angebot noch nicht so weit verbreitet, wie beispielsweise in den Vereinigten Staaten oder im europäischen Ausland. „Es geht oftmals auch um Dienstleistungen, die weit über das Normale hinaus gehen“, sagt Raffaele Sorrentino, Geschäftsführer der in Berlin ansässigen RAS Services GmbH, eines Dienstleisters, der sich auf ein entsprechendes Angebot spezialisiert hat.

Die Menschen, die so ein Angebot in Anspruch nehmen, kommen mit den unterschiedlichsten Wünschen: Das fängt an beim Pflanzengießen in Abwesenheit oder dem regelmäßigen Brötchenservice bis hin zur Autowäsche und der Reinigung der Wohnung oder der Organisation der Wäschepflege, berichtet Sorrentino, der sich 2009 selbständig gemacht hatte. Zuvor war der heute 57-Jährige Chef-Concierge im Hotel Adlon in Berlin.