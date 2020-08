Aktualisiert am

Tricks für die Wohnungssuche : So überzeugen Sie den Vermieter

In der Großstadt kann die Wohnungssuche nervenaufreibend sein: Für schöne Bleiben stehen nicht selten mehr als 50 Interessenten Schlange. Mit welchen Tricks sticht man aus der Masse hervor?

Viele Interessenten: Wohnungsbesichtigung in Berlin-Neukölln Bild: Joerg Axel Fischer / VISUM

Die Wohnungssuche in einer beliebten Großstadt ist nicht einfach. Auf Anfragen auf Immobilien-Plattformen gibt es häufig nicht mal eine Antwort. Wird man doch zur Besichtigung eingeladen, kommen entweder Hunderte, oder der Makler fertigt die Besucher im Akkord ab. Fünf Minuten, dann kommt der nächste Kandidat. Wie gelingt es, in diesem Wettbewerb herauszustechen? Wie kommt man an die Traumwohnung?

Die Herausforderung beginnt schon, wie könnte es anders sein, bei der Suche nach der richtigen Immobilie. Sassan Hilgendorf, Geschäftsführer von Von-Poll-Immobilien, einem großen Maklerunternehmen in Frankfurt, rät dazu, die großen Online-Portale zu nutzen. Auch Nachfragen im Bekanntenkreis schadeten nicht. „Aushänge zu machen oder Flugblätter zu verteilen, davon halte ich nichts“, sagt er.