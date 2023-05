Der Frühling ist da – und die Freude über längere Tage und mehr Sonnenschein groß. Doch wenn die Temperaturen steigen, wachsen auch die Herausforderungen in Sachen Schlaf. Für viele ist das Schlafzimmer jetzt nicht mehr der wohlig warme Rückzugsort, den man morgens am liebsten gar nicht verlassen möchte, sondern ein Ort der Unruhe. Die einen wälzen sich verschwitzt hin und her, können sich nicht entscheiden, ob der rechte oder lieber der linke Fuß unter der Decke hervorragen soll. Die anderen sind mit jeder wachen Minute genervter vom eben noch so lieblich klingenden Vogelgezwitscher vor dem Fenster. Und die nächsten kommen erst gar nicht in die richtige Schlafstimmung, wenn die Sonne bis spätabends ins Zimmer scheint.

Jedes Jahr zu Beginn der warmen Jahreszeit tauschen die Geplagten Tipps für erholsamen Schlaf trotz Hitze und Helligkeit aus: Ein warmes Bad oder eine Dusche vor dem Zubettgehen gehören zu den Klassikern. Aber auch mit der Gestaltung des Schlafzimmers lässt sich einiges bewirken. Zum Beispiel mit dem Licht. „Dessen Abwesenheit signalisiert uns, dass es Zeit zu schlafen ist“, sagt Sanjay Verma. Er ist Chief Sleep Officer bei dem schwedischen Betten- und Matratzen-Konzern Hilding Anders und berät als Schlafcoach sowohl Unternehmen als auch Mitglieder des schwedischen Olympia-Teams. „Der Wechsel zwischen hell und dunkel agiert wie ein Zeitgeber für den zirkadianen Rhythmus, also die innere Uhr.“ Das innere Zeitgefühl wird jedes Jahr im Sommer in Nordschweden auf die Probe gestellt, wenn die Mitternachtssonne die Nächte erhellt. Aber auch südlich des Polarkreises sorgen hartnäckige Sonnenstrahlen für wache Stunden.