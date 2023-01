Heim-Wasserwerk : So lassen sich Regen- und Brauchwasser zu Hause nutzen

Scheint die Sonne, freuen sich Hausbesitzer mit Solarpaneelen auf dem Dach. Denn dann läuft die heimische Stromproduktion. Es gibt aber auch die anderen. Die registrieren zufrieden, wenn Regen auf das Hausdach prasselt und das Wasser, am besten mit Schwung, durch die Regenrinnen in einen Tank fließt. Wie wertvoll die Ressource Wasser ist, hat der Dürresommer im vergangenen Jahr gezeigt.

So kommt derzeit Familie Waldow-Meier in Berlin jeder regnerische Wintertag sehr entgegen. In Garten ihres Einfamilienhauses steht eine solche Regenwasserzisterne. Deren Füllstandmesser zeigt momentan konstant mehr als 80 Prozent an – und das, obwohl der Tank das Wasser für sämtliche Toilettenspülungen liefert. Sechs bis neun Liter kostbares Trinkwasser je Spülung spart Familie Waldow-Meier dadurch.