So lässt sich Wasser sparen

Ressourcenknappheit : So lässt sich Wasser sparen

Und weg ist es: 129 Liter lässt jeder Deutsche jeden Tag in den Abfluss fließen. Bild: Visum

Wir brauchen es wie die Luft zum Atmen, halten es für ebenso uneingeschränkt verfügbar und merken erst, wie sehr wir von ihm abhängen, wenn es knapp ist: Die Rede ist vom Wasser. Seine Verschwendung liegt den Deutschen schon länger fern, das Wassersparen gilt als Bürgerpflicht. Dank eines bewussteren Umgangs sowie wassersparender Technik und Geräte im Haushalt ging der Pro-Kopf-Verbrauch viele Jahre lang zurück: Nutzten die Menschen hierzulande laut Statistischem Bundesamt 1991 noch 144 Liter pro Person und Tag, so waren es im Jahr 2017 nur noch 123 Liter.

Anne-Christin Sievers Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Manche unkten sogar schon, die Deutschen ließen so wenig Wasser in den Abfluss fließen, dass die Leitungsnetze nicht mehr richtig durchgespült würden. „Eine solche Aussage halte ich für pro­blematisch, sie sendet ein falsches Signal an die Verbraucher“, sagt Jörg Rechenberg vom Umweltbundesamt (UBA). „Die Wasserversorger sind dafür verantwortlich, die Netze instand zu halten und zu entscheiden, wo es nötig ist, sie durchzuspülen.“ Außerdem könnten sie dafür auch Brauchwasser verwenden.