Wohnen auf wenig Raum : So wirken kleine Wohnungen größer

Diese Wohnung in Madrid bietet auf 46 Quadratmetern Platz für zwei Personen plus Bulldogge. Bild: José Hevia

Die Zeiten werden nicht einfacher für all jene, deren Wohnglück sich in Quadratmetern bemisst. Mag die Welt im Umbruch sein, steigende Mieten und Hauspreise sind eine Konstante, auf die man sich noch immer verlassen kann. In den Städten wird es dichter, selbst wenn mancher in der Pandemie sein Homeoffice auf dem Land eröffnet hat. Und auch wem der ökologische Fußabdruck seiner Junggesellenvilla bisher egal war, merkt spätestens in diesem Winter: Je mehr Quadratmeter beheizt werden müssen, desto höher die Gasrechnung.

Dabei gibt es immer mehr Menschen, die nicht aus wirtschaftlicher Not ihren Platz reduzieren, sondern als Lebensentscheidung. Von Tiny-House-Enthusiasten über Anhänger des Co-Living bis zu Bewohnern von funktionalen WGs, die sich nicht nur ihre Küche, sondern auch Schlafzimmer und Kleiderschrank teilen: Sie haben alle gemein, dass sie das Motto „Weniger ist mehr“ wörtlich nehmen.