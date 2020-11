Igel, Vögel und Insekten : Ein bisschen Wildnis im Garten wagen

Was tun, wenn das Leben draußen im Garten nicht so tobt, wie es vielleicht könnte? Ganz einfach: Habitate schaffen und Nahrung anbieten. So wird der Garten für Igel, Insekten und Vögel interessant.

Der Garten ist lebendig. Darin wird gegärtnert, gegessen oder gespielt. Aber auch weit darüber hinaus, denn er gehört nicht dem Menschen alleine. Er ist ein Ort, an dem vielerlei Interessen zusammentreffen. Insekten suchen Nahrung und Unterschlupf, sie wiederum sind Futter für die Vögel, die hier leben und nisten. Spinnen weben ihre Netze in windgeschützten Ecken oder ziehen sich in Schuppen zurück, Asseln fühlen sich unter Steinen oder im Laubhaufen wohl. In lauen Sommernächten leuchten Glühwürmchen, Igel schnaufen über den Rasen, und Fledermäuse kommen zur Jagd aus ihren Schlafplätzen in Baumhöhlen oder an Mauern. Dass auch Mäuse da sind, fällt oft erst auf, wenn eine Katze ihren Jagdtrieb auslebt.

Jetzt im Herbst wird es ruhiger. Allmählich beginnt die Winterruhe. Die Igel ziehen sich in Laubhaufen zurück, Frösche und Kröten fallen in eine Kältestarre. Auch Insekten fliegen kaum noch. Die Populationen von Hummeln und Wespen sind längst dezimiert, ihre Königinnen überwintern im sicheren Versteck. Die Nachkommen anderer Wildbienen warten als Puppen im Totholz, in Pflanzenstengeln oder Erdlöchern auf das Frühjahr. Manche Schmetterlinge überdauern den Winter in Falterform, dem Zitronenfalter zum Beispiel kann selbst Frost nichts anhaben. Andere wiederum verbringen die kalte Jahreszeit als Raupe, verpuppt oder sogar als Ei auf einem Zweig.