Chilis richtig anbauen : Scharfe Schoten für den Balkon

Aktualisiert am

Sie sind längst nicht mehr nur grün oder rot, locken mit verschiedensten Farben und Formen. Wenn Konstantin März im engen Folientunnel auf dem Gelände seiner Kasseler Gärtnerei hockt und sich umschaut, ist er manchmal selbst erstaunt, was sich in der bunten Welt der Chilis alles getan hat. Die Sorte ’Lila Luzi‘ hat über die Reifezeit einen Farbverlauf wie ein Regenbogen. ’Tennessee Tear Drop‘ wechselt ebenfalls die Farbe, hat zudem einen hohen Zierwert. ’Peruvian Purple‘ gehört zu den dunklen Schönheiten, die Chili ’Fish Pepper‘ bleibt hell, ihre Blätter allerdings sind zweifarbig marmoriert. „Wie der Name schon sagt, wird die Sorte traditionell zum Würzen von Fischspeisen verwendet“, sagt März. „Die ornamentalen Blätter sind wunderschön, und die Sorte hat Geschichte. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Pflanze angebaut.“

Mit aphrodisierender Wirkung

Das Wissen rund um die Chilis ist für den jungen Gärtner Pflicht, der Anbau und Aufbau einer umfangreichen Sammlung mit Raritäten und Klassikern Kür. In den Töpfen der ersten Bioland-zertifizierten Stauden- und Kräutergärtnerei Hessens stehen über 110 verschiedene Chili- und Paprikasorten. Die Gattung Paprika (Capsicum) gehört zu den Nachtschattengewächsen. Tomaten und Auberginen sind Verwandte. Chili, Spanischer Pfeffer, Peperoni oder Peperoncini sind Varianten.