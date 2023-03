Christian Deilemann hat ein breites Grinsen auf dem Gesicht, wenn er über das aktuelle Geschäft spricht. Sein Unternehmen Tado hat gerade 43 Millionen Euro von Investoren eingesammelt und den Absatz im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Tado entwickelt und verkauft unter anderem smarte Thermostate für Heizungen. Wird das Fenster geöffnet, senkt das Thermostat die Temperatur, statt die einströmende Kälte wie herkömmliche Thermostate auszugleichen.

Die Technik erkennt auch, wenn der letzte Bewohner das Haus verlässt, und reguliert die Temperatur automatisch herunter. Nähert sich der erste Bewohner wieder, lässt der Algorithmus vorheizen. Und mithilfe von Wetterdaten berechnet Tado, wie die Sonne die Raumtemperatur verändern wird – und dreht die Heizung im Zweifel herunter.

In einer durchschnittlichen Wohnung kostet das Ausrüsten knapp 200 Euro. Dafür lassen sich im Durchschnitt 22 Prozent des Wärmeverbrauchs einsparen, verspricht Deilemann – und damit natürlich auch bares Geld. „Die Energiekrise hat die Nachfrage enorm gesteigert“, sagt er. Mehr als eine Million Thermostate hat Tado 2022 verkauft – Rekord. Seit der Unternehmensgründung 2011 sind es insgesamt 3 Millionen gewesen.

Gebäudesektor verfehlt Klimaziele

Nicht nur das Geschäft von Tado boomt. „Die Nachfrage nach digitalen Lösungen für mehr Energieeffizienz steigt“, sagt Klaas Moltrecht, beim Digitalverband Bitkom für die Immobilienwirtschaft zuständig. Das liege vor allem an den gestiegenen Energiepreisen. Und auch politisch rückt das Thema digitale Gebäudetechnologien immer stärker in den Fokus – vor allem aus Klimaschutzgründen. „Eine erfolgreiche Energiewende ist ohne Digitalisierung nicht möglich“, sagt Philipp Richard, der bei der Deutschen Energie-Agentur (dena) den Bereich Digitale Technologien leitet.

Mehr als ein Drittel des gesamten deutschen Endenergieverbrauchs entfällt auf den Gebäudesektor. Er gilt neben dem Verkehrsbereich als einer der größten Klimasünder in Deutschland. Bis 2030 soll der Sektor seine Emissionen um rund 43 Prozent gegenüber 2020 senken, bis 2050 soll der Gebäudebestand klimaneutral sein.

Doch auch im vergangenen Jahr verfehlte der Sektor nach Schätzungen des Thinktanks Agora Energiewende die gesetzlich festgeschriebenen Einsparziele. Dabei könnten laut Berechnungen des Bitkom durch den Einsatz von Gebäudeautomation bis 2030 14,7 Millionen Tonnen CO 2 eingespart werden, hauptsächlich durch effizienteres Heizen und eine sparsamere Warmwassererzeugung. Das entspreche knapp 30 Prozent der staatlich geforderten Einsparungen bis 2030. Nur: „Wir sind in der Digitalisierung des Gebäudesektors noch nicht da, wo wir sein wollen“, sagt Richard von der dena. „Da müssen wir jetzt Tempo machen.“

Ein Beispiel ist der bislang schleppend vorangehende Einbau der sogenannten Smart Meter, also digital vernetzter Stromzähler. In Norwegen, Dänemark oder Schweden hat schon jeder Haushalt einen solchen, auch England ist schon weit. In deutschen Haushalten waren gerade einmal 130.400 davon bis Ende 2021 nach Zahlen der Bundesnetzagentur eingebaut, bei knapp 52 Millionen Stromzählern insgesamt. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will das mithilfe des im Bundeskabinett schon beschlossenen Gesetzes zum Neustart für die Digitalisierung der Energiewende ändern. Für Haushalte mit einem Verbrauch von mehr als 6000 Kilowattstunden Strom im Jahr sollen die intelligenten Stromzähler bis Ende 2030 verpflichtend werden. Wer sich trotz niedrigeren Verbrauchs freiwillig ein Smart Meter anschaffen will, darf dafür künftig maximal 20 Euro im Jahr zahlen. Bisher waren es je nach Verbrauch auch mal 100 Euro im Jahr und damit deutlich mehr als die 13 Euro Nutzungsgebühr pro Jahr, die für analoge Zähler veranschlagt werden.