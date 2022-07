Aktualisiert am

Ferienhäuser in Schweden : Luxus der Einsamkeit

Was macht man mit knapp 40.000 Euro? Einen Mittelklassewagen kaufen? Hans und Sabine* haben sich anders entschieden. Vor rund sieben Monaten erwarben die beiden einen alten Bauernhof in Südschweden: mö­bliert, sofort bezugsfertig, mit 4000 Quadratmeter Grund und direktem Zugang zu einem Waldsee. Das Kanu, um ihn zu erkunden, gab es noch obendrauf.

Als „unfassbar günstig“ beschreibt Makler Thorsrud die Immobilienpreise in seiner Heimat Schweden – und das, obwohl sie gerade in den vergangenen Jahren drastisch angezogen haben. Der Schwede mit deutscher Verwandtschaft betreibt das Portal Schwedenimmobilien24.de und betreut seit gut zwanzig Jahren Deutsche, die in seiner Heimat Immobilien erwerben möchten.