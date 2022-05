Luxuswohnturm als Bauruine : Kein Manhattan im Remstal

Am viergeschossigen Rundbau am Fuß des sogenannten Schwabenlandtowers bröckelt der Putz. Aus dem Inneren des 107 Meter hohen Turms kommen laute Bohrgeräusche. Es sind nicht die üblichen Hilti-Bohrer, sondern Abbruchroboter. Sie fräsen neue Türöffnungen in den Beton und zerkleinern den alten Beton schnell. Statt 65 sollen nun 194 Appartements in dem Tower untergebracht werden. An einer Außenseite bewegt sich ein roter Aufzug.

Der Bau im Osten der baden-württembergischen Stadt Fellbach sollte mal weit über die Grenzen des Bundeslandes hinaus für Aufsehen sorgen. Der frühere Oberbürgermeister Christoph Palm (CDU) wollte mit dem Turm das Image Fellbachs aufpolieren – wenn das überhaupt möglich ist. Die Stadt mit 44.000 Einwohnern liegt zwar im Speckgürtel Stuttgarts und gehört, gemessen an den Wohnkosten, zu den zwanzig teuersten und auch reichsten Städten Deutschlands. Städtebaulich ist Fellbach aber ein Sanierungsfall, eigentlich bleibt nur die Flucht in die Degustationsräume der Prädikatsweingüter der Winzer Rainer Schnaitmann, Matthias Aldinger oder Markus Heid.