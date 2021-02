Bild: COR

Abtauchen mit Foater

Die Büromöbelserie „Floater“ (Design: Pauline Deltour) hat COR schon länger im Programm. Sofas und Sessel mit hohen Rücken und Seitenwänden sollen in der großen weiten Bürowelt kleine Rückzugsräume bieten. Dank der in warmen Farben gehaltenen Stoffe bringen die Möbel wohnliche Atmosphäre in den schwarzweißen Arbeitsalltag. Zu Hause kann man sich die Ein- und Zweisitzer trotzdem nicht wirklich ­vorstellen. Anders ist das mit dem Schreibtisch, der nun die Linie ergänzt. Wer kein Arbeitszimmer hat, kann hier immerhin zwischen den gepolsterten Außenschalen abtauchen.