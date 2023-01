Schottergarten-Verbot : „Der saubere Garten ist eine Illusion“

Der Druck auf Besitzer von Schottergärten wächst. Ein Kiesbeet mit einzelnen Pflanzen ist keine Grünfläche im Sinne der Landesbauordnung. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg entschieden. Die Folge: In Niedersachsen können die Behörden Schottergärten verbieten und anordnen, sie zu beseitigen. Geklagt hatten Hauseigentümer, die im Vorgarten ihres Einfamilienhauses in Diepholz zwei rund 50 Quadratmeter große Beete ge­schottert hatten. Der Fall wird Signalwirkung haben, meint Tjards Wendebourg, Gartenbau-Ingenieur und Autor des Buches „Der Kies muss weg“. Schon jetzt ist in den meisten Bundesländern geregelt, dass unbebaute Flächen eines Grundstücks begrünt sein müssen, sofern sie nicht für andere zulässige Nutzungsarten ge­braucht werden. Viele Kommunen ha­ben zudem eigene Verordnungen erlassen, um die grassierende Vorgarten-Mode zu stoppen. Denn Schottergärten sind biologisch tote Flächen, da sie den meisten Tieren und Pflanzen weder Nahrung noch Lebensraum bieten.

Vor Gericht ging es um 50 Quadratmeter. Ist so eine kleine Fläche ökologisch wirklich bedeutsam?