E s gibt drei Arten von Leuten, die sich so was antun, sagt Philipp Kaszay, und meint damit das Gutshaus vor ihm, das in der untergehenden Sonne leuchtet: mit seinem herrschaftlichen Turm, in dem die Turmuhr fehlt, mit dem bröckelnden Putz und dem maroden Dach. Die einen, sagt Kaszay, haben einfach Geld und lassen alles schnell sanieren. Die anderen haben so ein Haus von der Familie geerbt und sind dem Gemäuer verpflichtet. Die dritte Gruppe – das seien die Spinner: „So wie wir, die da ohne Geld und großen Plan dran­gehen.“

Seit zehn Jahren schon renoviert Kaszay das Haus im mecklenbur­gischen Dorf Kobrow eigenhändig. Stück für Stück arbeitet er sich durch die Zimmer: 1400 Quadratmeter staubige Steine, undichte Fenster und Schilf, das aus der Decke schaut. Zunächst die Teile, in denen er und seine Familie wohnen. Dann die Ferienwohnungen, die er vermietet, um Geld für die nächste Renovierung reinzubekommen.

Bevor er das Gutshaus Kobrow ge­kauft hatte, drohte es gänzlich zu verfallen – wie so viele solcher Häuser, für die sich kein Käufer findet, der in den Erhalt investiert. Denn während der relativ billige Kaufpreis bei herunter­gekommenen Schlössern, Burgen und Gutshäusern oft verlockend wirkt, er­wartet die Käufer meist ein Vielfaches an Sanierungskosten. Manche Neuschlossherren spekulieren nur darauf, die Häuser bald wieder mit Gewinn zu verkaufen. Viele stehen deshalb leer, manche zerfallen vor aller Augen, andere weitab und still.