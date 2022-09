Saudi-Arabien will unabhängiger von Öl und Erdgas werden, bis 2030 soll deren Anteil am Bruttoinlandsprodukt von heute 47 auf elf Prozent gesenkt werden. Kernstück des Wandels soll Neom werden, eine Planstadt im Nordwesten des Landes, die Touristen und vor allem Influencer anziehen soll, um Saudi-Arabiens neues modernes Image via Smartphone in die ganze Welt zu exportieren. Wenn man schon nicht mehr als Ölförderer einen Spitzenplatz belegt, will man zumindest das gigantischste Städtebauprojekt haben, hat sich anscheinend das saudische Königshaus gedacht – und kürzlich Bilder von „The Line“ veröffentlicht: eine 170 Kilometer lange und schmale Megastruktur quer durch die Wüste, die aussieht wie vom Lineal gezogen. 500 Meter hoch soll das Gebäude werden und Platz für neun Millionen Menschen bieten. Die Struktur ist von außen komplett verspiegelt, während es drinnen aussieht wie im botanischen Garten. In nur zwanzig Minuten soll eine Hochgeschwindigkeitsbahn beide Enden miteinander verbinden, und selbstverständlich liefern ausschließlich Wind und Sonne die Energie. Damit die Bewohner sich nicht fühlen, als hätten sie sich in ein Videospiel verirrt, soll es im Inneren zugehen wie in der Kleinstadt: Arbeit, Bildung, Sport und Kultur sind in nur fünf Minuten zu erreichen.