Robuste Trendgewächse : So blüht der Garten auch im Winter auf!

Die Stechpalme ist in unseren Breiten seit Jahrmillionen heimisch, in diesem Jahr dürfte sich das Gehölz aber neuer Beliebtheit erfreuen. Bild: mauritius images / Flowerphotos

Nektar und Beerenschmuck, Blütenfülle und Genügsamkeit. Viele Ansprüche müssen Pflanzen heute erfüllen. Brauchten sie einst einfach nur schön zu sein, ertragreich oder schlichtweg verfügbar als Ableger vom Nachbarn, wird ihnen heute viel mehr abverlangt. Insekten und Vögel sollen sie ernähren, die Biodiversität fördern, Dürre sowie Dauerregen standhalten und immer gut aussehen. Immerhin ist die Auswahl für den Garten groß, und sie wächst mit neuen Sorten und Züchtungen. Aber auch Altbekanntes verdient oft mehr Aufmerksamkeit, als ihm zuteilwird.

Pflanzen spenden Schatten, Sauerstoff und Früchte. Sie schenken Schönheit, erfreuen das Herz und schaffen eine angenehme Atmosphäre. Sie sind die ständigen Begleiter, ob im Beet, auf dem Feld oder im Wald, und ihr Wert ist unbestritten. Doch Sympathie wird ihnen oft etwas zurückhaltender entgegengebracht, als wenn es um Feldhamster, Zaunkönige oder Wildbienen geht. Pflanzen rücken in den Fokus, wenn sie als Baum, Staude oder Wildblume des Jahres gekürt werden. Damit sollen sie besser wahrgenommen, gezielter verwendet und oftmals auch vermarktet werden. Manche von ihnen eignen sich gut für den Garten. Zu welchen Pflanzen geht also der Trend in 2021?