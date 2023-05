Die Klimakrise verändert das Gärtnern. Wo die Sonne ganzjährig zu intensiv scheint, es zudem selten bis nie regnet und die Hitze unerträglich wird, spüren Profis wie Hobbygärtner längst die Folgen.

Seit Jahren sind klimatische Extreme keine Sperenzchen mehr. Längst gibt es unter den Pflanzen Klimagewinner und solche, die unter diesen Bedingungen langfristig wohl nicht überleben werden.

Gewinner und Verlierer – so einfach macht es sich Hartwig Schepker nicht. Als Leiter des Rhododendronparks in Bremen ist der Pflanzenökologe hierzulande die oberste Instanz, wenn es um die Zukunft der Rhododendren in Zeiten der Klimakrise geht. „Wir besitzen zehn Prozent der Sorten, die je gezüchtet worden sind“, erläutert Schepker. „Weltweit haben wir die größte Sammlung an Züchtungen und Wildformen.“