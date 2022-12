Fertighaus aus den Sechzigern : Modernes Märchen aus dem Quelle-Katalog

Der Weg zum Fertighaus könnte malerischer nicht sein. Auf der Weide mampfen Kaltblüter vor dem Ge­höft, ein Bauernhof erhebt sich neben dem anderen wie einst im Westerwald oder im Bergischen Land, Bienenstand und Kelterhaus bescheren bukolische Einblicke. Böge Aschenputtel ums Eck und die Klappe für den Märchenfilm fiele, wäre das nicht verwunderlich. Das Freilichtmuseum Kommern entführt mit seinen originalgetreu aufgebauten Bauernhöfen und liebevoll angelegten Gärten in andere Jahrhunderte. Es gibt zwei Windmühlen und jede Menge knarzende Dielen, eine Schafherde unter Birnbäumen und eine Fabrikantenvilla. Aber auch eine Diasporakapelle und zwei Nissen-Hütten, die von Flucht und Vertreibung erzählen. Insgesamt 79 historische Originalgebäude, aufgeteilt in Baugruppen, gibt es an 365 Tagen im Jahr zu be­staunen.

Oben auf dem sogenannten Marktplatz Rheinland, der die Zeit von 1945 bis in die jüngste Gegenwart dokumentiert, gibt es einen Bungalow, 1958 ge­baut, der stand schon da. Nach und nach lässt das Museum andere Gebäude dort originalgetreu errichten, so wie eine Fünfzigerjahre-Milchbar, eine Gaststätte aus dem Kreis Düren mit dunkel getäfeltem Schankraum und Toilette mit floralen Kacheln – eine Art Luxus, denn zuvor standen die Toiletten draußen im Hof, so wie es 1974 in vielen Dorfkneipen üblich war. Vor dieser Gaststätte Watteler steht ein „Eiserner Schutzmann“, eine türkisgrüne Notrufsäule, an denen Feuerwehr und Polizei zu Hilfe gerufen werden konnten. 3000 dieser Säulen gab es in den Sechzigerjahren im bevölkerungsreichsten Bundesland, denn nicht einmal 15 Prozent aller Haushalte verfügten über ein eigenes Telefon.