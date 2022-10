Stressabbau : Warum Heimwerken glücklich macht

Aktualisiert am

Wild Löcher zu bohren tut gut, davon ist Ludwig Andrione überzeugt. Der Psychologe erklärt, warum Fliesenlegen entlastet, das Hirn am Wohlfühlort besser funktioniert und Eskapismus besser ist als sein Ruf.

Selbstlob tut gut: Wer sein Zuhause gestaltet, darf am Ende stolz auf sein Werk sein. Bild: Getty

Samstags geht es in Baumärkten oft so wuselig zu wie in den schwedischen Möbelhäusern. Warum entdecken immer mehr Menschen das Heimwerken für sich?

Corona war da sicher ein Impulskick. My home is my castle, mein Schloss, mein sicherer Ort. Mit Körpereinsatz zu arbeiten tut gut, sagen Ärzte. Es ist wunderbar, wenn man sich zusätzlich bewegt oder wild Löcher bohrt.

Und flexiblere Arbeitsmodelle, vor allem das Homeoffice, tragen dazu bei?

Wenn man sich mehr zu Hause aufhält, will man es sich dort schöner machen, vermute ich. Dann stört gegebenenfalls auch die schiefe Gardinenstange. Das hat einen Aspekt von Resilienz. Wenn man eine positive Verbindung zu dem Ort hat, an dem man ist, dann funktioniert das Gehirn besser. Fühlt man sich unwohl, leidet die Leistungsfähigkeit.