Nahost : Planstadt sucht Anschluss

Schon von Weitem sind die palästinensischen Flaggen zu sehen, die sich auf dem Hügel von Rawabi erheben. Das mag banal erscheinen, aber im palästinensischen Westjordanland sind sie selten so präsent. So nah an der israelischen Grenze und den Siedlungen, die hier völkerrechtswidrig auf palästinensischem Land stehen, werden sie normalerweise schnell von israelischen Sicherheitskräften oder Siedlern entfernt. Auch hier ist das passiert. Die ersten Flaggen, die am Tag der Grundsteinlegung der ersten palästinensischen Planstadt vor mehr als zehn Jahren gehisst wurden, wehten nicht lange. Noch in der Nacht kamen bewaffnete Siedler aus dem benachbarten Ateret, sägten die Masten um und stahlen die Flaggen. „Aber noch vor Anbruch des nächsten Tages haben wir unsere Nationalflaggen wieder aufgestellt“, erzählt Bashar Masri, Unternehmer und Erbauer von Rawabi.

Diese Entschlossenheit hat vielleicht dazu beigetragen, dass die palästinensischen Nationalfarben noch heute im Sichtfeld der Siedler prangen und unter ihnen eine ganze Stadt entstanden ist. Schon am Hang erheben sich ein riesiges Amphitheater, Sportparks und ein Festzelt; bald soll auch ein eigenes Weingut folgen.