Manchmal birgt ein Ort so viele Geschichten, dass man gar nicht weiß, wo die Erzählung beginnen soll. So ist es auch im Heim des palästinensisch-israelischen Künstlers Dor Guez und des amerikanischen Stylisten Darnell Ross und ihren beiden Kindern in Jaffa. Denn hinter unscheinbaren Mauern und einem quietschenden Eisentor in einer engen Gasse von Jaffa verbirgt sich nicht nur eine alte osmanische Villa in einem verwilderten Hof, sondern auch ein Teil von Guez’ Familiensaga.

Erst hinter den pastellenen Flügeltüren auf der Beletage öffnet sich auf 250 Quadratmetern die Pracht der Vergangenheit in einem großzügigen Liwan, einem typisch osmanischen Saal mit Säulen und Bogenfenstern, von dem die einzelnen Räume wie von einem zentralen Hof abgehen. Der syrische Marmor für Boden und Säulen, das libanesische Zedernholz der Fenster und Türen und die palästinensischen Fliesen in den Zimmern – die erhaltenen Materialien zeugen noch von der Zeit des Osmanischen Reiches, als die Handelsrouten von Jaffa und Jerusalem nach Hebron, Nablus, Damaskus und Beirut offen waren. Es sind die einzigen historisch intakten Räume in dem Mehrfamilienhaus, das im 19. Jahrhundert von palästinensischen Zwillingsbrüdern errichtet wurde, und eine der wenigen originalen Strukturen im ganzen Viertel.

Dass Guez wie die einstigen Bauherren einen Zwillingsbruder hat, mag eine amüsante Anekdote sein, noch erstaunlicher ist aber, dass er kurz nach dem Umzug in einem Familienalbum ein Foto seiner Großmutter als Mädchen vor seinem eigenen Haus fand. Und das ist vielleicht der Knotenpunkt der vielen Geschichten, die hier zusammenkommen. Guez’ Großmutter war eine palästinensische Christin, die bis in die Vierzigerjahre keine hundert Meter entfernt in Ajami, einst ein großbürgerlich-maronitisches Viertel, wohnte und in genau diesem Haus zur Schule ging.Als die israelischen Streitkräfte Jaffa im Mai 1948 eroberten, schloss die Familie – im Glauben, zurückkehren zu können – ihr Haus ab und floh zu Verwandten nach Lydda.

Aus Lydda wurde Lod

Nur wenige Monate später wurde auch Lydda, heute Lod genannt, von den Israelis eingenommen. Der darauffolgende palästinensische Exodus, auch als Todesmarsch von Lydda bekannt, gilt als größte Vertreibung infolge des Palästinakriegs und wird bisweilen von israelischen Historikern als ethnische Säuberung eingeordnet. Anfänglich glaubte das israelische Militär, kein Palästinenser sei zurückgeblieben, aber von den Zehntausenden Bewohnern Lyddas hatten sich einige Hunderte – darunter auch die Familien von Guez’ Großeltern – in der Kirche St. Georg versteckt.

Einst war Ajami wohlhabend, dann Ghetto

Auf staatliche Anordnung wurden die zurückgebliebenen Palästinenser wie vielerorts im neu gegründeten Staat Israel unter Kriegsrecht anfänglich in eingezäunte Viertel umgesiedelt, die sie nur mit Passierschein verlassen durften. Das ehemals wohlhabende Viertel Ajami wurde zum eingezäunten Ghetto für Palästinenser, die in Jaffa geblieben waren, während Guez’ Familie enteignet wurde und in Lod bleiben musste. Hier lernten sich seine Großeltern mütterlicherseits kennen und feierten die erste palästinensische Hochzeit in Lod.

Das Foto seiner Großmutter als junge Braut im Ghetto von Lod hängt heute als Collage im Wohnzimmer in Ajami, das heute ganz anders aussieht als das Viertel, das die junge Frau einst verlassen hatte. Hätten die herrschaftlichen Villen an einem anderen Ort gestanden, wären sie vielleicht unter Denkmalschutz gestellt worden, so aber hat Ajami längst seinen historischen Charakter verloren; zeitweilig war es eines der ärmsten Viertel der Metropolregion Tel Aviv-Jaffa.

Mit der Rückkehr in die Heimat seiner Großmutter – wenn auch nicht in ihr Familienheim – hat Dor Guez eine palästinensische Alija gemacht, die es in einem jüdischen Staat qua Gesetz eigentlich nicht geben darf. Gleichzeitig bringt er durch seinen Vater, einem Kind tunesischer Einwanderer, auch die jüdische Seite der Geschichte des Landes in die historischen Räume.