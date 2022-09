Was tun gegen Hitze? : Zu Hause im Brutkasten

Sommer, Hitze, dicke Luft – dieser Dreiklang hat in den vergangenen Wochen die Atmosphäre in T.s Zuhause geprägt. Dabei ist der junge Mann mit seiner Wohnsituation grundsätzlich zufrieden. Zwei Zimmer, Küche, Bad und ein schöner Balkon zu einer moderaten Miete, und das auch noch in einem lebendigen Stadtteil, was will man mehr?

Einen Rollladen. Genauer: zwei.

Bis vor Kurzem fand T. Außenrollos fast so unsexy wie Waschlappen, die seit der Energiekrise plötzlich Trendartikel sind. Wobei der Frotteeflecken seinen Vorteil ja so richtig erst im Winterhalbjahr ausspielen wird: 16 Grad im Bad, und dann kalt duschen – na, vielen Dank! Da­gegen ist ein kleiner kalter Waschlappen auf der Haut fast schon kuschelig.

37 Grad draußen, 34 Grad drinnen

Jetzt im Sommer wäre T. etwas mehr Kühle nur zu Recht. Ohne Unterlass bretzelt die Sonne auf die beiden großen Fenster gen Süden und heizt ihm ein: in der Spitze 37 Grad draußen, 34 Grad drinnen. Unter der Woche bieten zum Glück der Arbeitsplatz und der feierabendliche Ausflug an den See Erholung von dem 58-Quadratmeter-Brutkasten na­mens Wohnung. Leider folgt auf jeden heißen Tag eine schweißtreibende Nacht.

Das Gebot: Bei Hitze Fenster zu, damit die Wohnung nicht zu sehr aufheizt, ignoriert T. schon länger. Das sei einfach nicht zum Aushalten, klagt er.

Neidisch ist er plötzlich auf jene im Haus, die bei Bedarf und nach Belieben die Schotten dicht machen können. Wo­bei es nicht nur die Mieter trifft, wie T. zunächst vermutete. Zwar hat er mit den Nachbarn im Dachgeschoss zwei Leidensgenossen, denen die mediterranen Verhältnisse noch viel mehr zusetzen als ihm im zweiten Stock. Ohne einen ge­scheiten baulichen Sonnenschutz müssen jedoch auch Eigentümer wie Familie K. und Rentner B. leben.

Eigentümer im Vorteil?

Die einen versuchen, mit Innenrollos, Vorhängen, und rigidem Fensterschließen das Raumklima erträglich zu halten, der andere flieht regelmäßig in die Natur – oder wenigstens in die kühlere Wohnung seiner Lebensgefährtin. T.’s Nachbarn auf der Etage hingegen, Besitzer von Altmietverträgen mit niedrigem Zins, lassen die Rollläden rattern. Auch die WG im Dritten ist diesbezüglich fein raus, und sogar der heimlich bemitleidete Bewohner der Erdgeschosswohnung. Der hat zwar die Mülltonnen vor dem Fenster sowie das Trampeln und Türknallen im Ohr, kann sich aber immerhin hinter seinen angeranzten Schattenspendern verschanzen.

So geht es unmöglich weiter, findet die kleine Schicksalsgemeinschaft. Zumal wenn es noch heißer wird. Leider ist eine Lösung nicht in Sicht. Eine schnelle schon gar nicht. Um Außenjalousien in den oberen Etagen einzubauen, braucht man ein Gerüst. Das kostet. Da ist der Rentner raus, T.s aufgeschlossene Vermieterin ebenso wie die Familie.

Er solle es doch auch mit Innenrollos versuchen, raten die Nachbarn. T. wird es sich bis zum nächsten Sommer überlegen. Als Nächstes besorgt er sich erst mal einen Waschlappen.