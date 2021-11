Dicker Pulli statt Heizöl : Wie klimafreundlich ist das Passivhaus?

Aktualisiert am

Für den ökologischen Fußabdruck spielt das Wohnen eine große Rolle. Was ist der größte Hebel, um die eigenen Emissionen zu senken?

In den Altbauvierteln der Republik tun sich Widersprüche auf. Ihre Bewohner kaufen gern in Bioläden und Unverpackt-Geschäften ein. Aber die meisten schönen Gründerzeithäuser sind gebäudetechnisch im Fossilzeitalter stehen geblieben. Solarthermieanlagen machen laut Umweltbundesamt erst fünf Prozent der deutschen Heizungen aus. Öl- und Gasheizungen sind eine Quelle von CO2-Emissionen, die nicht versiegen will.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft".



Für Neubauten sind die Regeln in der Europäischen Union recht scharf. Auf Beschluss des Europaparlaments aus dem Jahr 2009 sind nahezu klimaneutrale Neubauten seit vergangenem Jahr Standard. Damit bringen die Neubauviertel am Stadtrand günstigere Bedingungen mit als die urbanen Zentren mit ihren 100 bis 150 Jahre alten Gebäuden.