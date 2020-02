Bürgerproteste : Schuld war wieder mal der Nimby

Knut Hauschildt hat seinen Hinterhof gerettet. Es bleibt bei einer Häuserreihe, die zwischen seinem Grundstück und den Wiesen von Brubach liegt. Denn er hat gewonnen, gegen die Pläne der Stadt Trier, die noch einige Reihen hinzufügen wollte. Andere mögen ihn deshalb einen „Nimby“ nennen, abgeleitet von dem englischen Akronym „Not in my backyard“ (Nicht in meinem Hinterhof), also jemanden, der sozialen Wohnungsbau oder Windräder gut findet, solange sie bitte nicht in seiner Nachbarschaft entstehen – es kann ihm egal sein. Zumal er den Vorwurf ohnehin nicht gelten lässt. Den Nimby-Rufern erklärt der 78 Jahre alte Rentner, dass es ihm immer um Sachargumente gegangen sei in seinem Protest und nicht um persönliche Vorteile. „Die Natur muss wie auch immer und wo auch immer erhalten werden“, sagt er.

Für Trier dagegen sollte es das größte Wohnungsbauprojekt der kommenden zwanzig Jahre werden. Mehr als tausend bezahlbare Wohnungen, dazu Kitas, Schulen, Sportplätze und Freizeitanlagen schwebten den Planern vor, und dabei wollten sie so vieles richtig machen: Kein Baustart vor 2023, um genug Zeit zu haben, mögliche Konflikte auszuräumen und zu klären, wie zum Beispiel ein angrenzendes Naturschutzgebiet und das Stadtklima geschützt werden können. Die Wiesen und Wälder Brubachs dienen Trier als wichtige Kaltluftschneise.

Die Anwohner wollte man „umfassend“ in den Planungsprozess einbeziehen. Doch nur ein halbes Jahr nachdem die Stadt ihre Pläne bekanntgemacht hat, sind beim Amtsgericht die Unterlagen für eine Vereinsgründung eingegangen: „Rettet Brubach“, eine Bürgerinitiative, die verhindern, was die Stadt verwirklichen wollte – und die am Ende gewonnen hat. Im August 2019 verkündet der neugewählte Stadtrat, in dem auch dank des Hochs der Grünen plötzlich mehr Brubach-Gegner als Befürworter sitzen, die Satzung wieder aufzuheben und sich dem Protest der Bürger zu beugen. Triers Baudezernent wusste, dass der „Brubacher Hof“ als Baugebiet kein Selbstläufer würde. Damals hielt er die möglichen Probleme aber noch für „beherrschbar“.

Egoistisch, fortschrittsfeindlich, renitent?

Was in Trier passiert ist, erscheint symptomatisch für einen oft unauflösbaren Konflikt: Sozialwohnungen, Gefängnisse, Stromleitungen und Windräder müssen gebaut werden. Doch sobald sie vor der eigenen Haustür entstehen, ist es mit der Zustimmung vorbei. Und die nächste Haustür ist im dichtbesiedelten Deutschland nie weit weg. Was folgt, sind oft genug aufgebrachte Bürger, die Initiativen gründen, Bürgerbegehren anzetteln und am Ende die Pläne von Politik und Wirtschaft durchkreuzen oder wenigstens empfindlich verzögern und verteuern. Das war bei Stuttgart21 so genau wie bei den Nord-Süd-Stromtrassen oder dem Tempelhofer Feld. Aber es passiert auch längst im Kleinen, beim Windrad vor den Toren eines Odenwald-Dorfs, dem geplanten Blockheizkraftwerk im Münchner Viertel – oder dem Neubaugebiet am Rande von Trier. Der Nimby ist zum Prototypen des protestwütigen Bürgers geworden, egoistisch, fortschrittsfeindlich, renitent. Jemand, der sein eigenes Interesse über das Gemeinwohl stellt.