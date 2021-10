Kreislaufgerecht Bauen : Nie wieder Bauschutt

Der Abriss des Gillender Buildings 1910 in New York markiert eine Zeitenwende. Nur zwölf Jahre alt, musste das voll funktionsfähige und mit der damals neuesten Technik ausgestattete Hochhaus einem noch größeren und moderneren Gebäude weichen. Der Bauschutt wurde entsorgt. Bis dahin wurden Häuser, die ihre Lebensdauer überschritten hatten, sorgsam in ihre Einzelteile zerlegt, damit die Steine, Türen und Portale an anderer Stelle wiederverwendet werden konnten. Schon in den ersten christlichen Kirchen kamen Elemente heidnischer Tempel zum Einsatz. Gebäude waren Materialbänke. Heute sind neue Häuser der Bauschutt von morgen.

Judith Lembke Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

„Wir müssen die Städte viel stärker als bisher als urbane Minen begreifen“, fordert Annette Hillebrandt. Die Architektin lehrt an der Bergischen Universität Wuppertal Baukonstruktion und Materialkunde und ist eine Verfechterin des Kreislaufgedankens im Bauen, auch „cradle to cradle“ genannt. Die hochwertigen Baustoffe müssten möglichst nah am Endprodukt wiederverwendet werden. Stattdessen findet bisher ein sogenanntes Downcycling statt: Ziegel kommen zum Beispiel nicht wieder als Ziegel zum Einsatz, sondern als Zuschlagstoffe im Straßenbau.