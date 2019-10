Was mit Kleindeutschland in New York geschehen ist

Sauerkraut Boulevard : Was mit Kleindeutschland in New York geschehen ist

Jeremy Schaller erinnert sich noch gut, wie oft er als Kind mit seiner Großmutter in der Metzgerei seiner Familie war. Und wie sein Großvater ihn drängte, den Betrieb eines Tages zu übernehmen. Es war eine Zeit, in der jeder bei „Schaller & Weber“ Deutsch sprach, Mitarbeiter wie Kunden, mitten in New York. Damals war Yorkville, das Viertel an der Upper East Side, in dem der Laden steht, voll mit deutschen Geschäften und Lokalen. Heute ist Jeremy Schaller 40 Jahre alt, und tatsächlich hat er den Wunsch von Opa Ferdinand erfüllt. Aber die Gegend um ihn herum hat sich dramatisch verändert.

Schaller & Weber und das benachbarte Restaurant „Heidelberg“ sind die einzigen Betriebe, die hier noch die deutsche Fahne hochhalten. Überlebt hat die Metzgerei nur, weil Schallers Familie die beiden Gebäude gehören, in denen sie sich befindet. Ginge es nach der hiesigen Immobilienbranche, wären auch deren Tage gezählt. Schaller bekommt regelmäßig Kaufangebote für die Häuser. Jemand bot sogar 24 Millionen Dollar und damit das Vierfache des Marktwerts, der in Steuerdokumenten steht.