F.A.Z. exklusiv : Wo Kühnert es mit der Wohnungssuche leichter gehabt hätte

Politiker machen mit vielem von sich reden. Mit Vorschlägen für neue Gesetze. Kritik an anderen Parteien. Und neuerdings auch mit Geschichten von ihrer Wohnungssuche. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert klagte vergangene Woche im Podcast des „Tagesspiegels“, er suche seit mehr als einem Jahr vergeblich nach einer neuen Wohnung in Berlin. Am Geld könne es kaum liegen. „Es scheitert aber am Angebot“, so sein Fazit. Möblierte Wohnungen gebe es viele, Tauschangebote auch. Nur ganz normale Wohnungen nicht. Der Wohnungsmarkt in der Hauptstadt sei die „Pest“. Auch der frühere SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans musste bei seiner Rückkehr nach Köln lange suchen, bis er fündig wurde. Meist seien schon 50 oder mehr Interessenten vor ihm im Rennen gewesen, berichtete er.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Mangelware Mietwohnung? Viele Bürger machen ähnliche Erfahrungen wie die beiden Politiker. Eine Auswertung des Analysehauses Empirica zeigt jedoch, dass sich das Gefühl nur bedingt mit Zahlen belegen lässt. In den meisten großen deutschen Städten ist die Zahl der angebotenen Mietwohnungen in den vergangenen Jahren nicht zurückgegangen, sondern teils sogar kräftig gestiegen. Der Spitzenreiter ist dabei Stuttgart: Um 90 Prozent ging die Zahl der Inserate dort seit 2016 nach oben. In München betrug das Plus 41 Prozent, in Frankfurt 39 Prozent und in Düsseldorf immerhin noch 20 Prozent. Der Ausreißer nach unten ist die Stadt, in der Kevin Kühnert sucht: Berlin. Um 17 Prozent sank dort seit 2016 die Zahl der Mietinserate.

Immer mehr möblierte Wohnungen

„In den meisten Städten gibt es keinen dramatischen Rückgang“, fasst Empirica-Vorstandschef Reiner Braun die Ergebnisse zusammen. Berlin sei ein Sonderfall: „Da sehen wir die Folgen des Mietendeckels.“ Der rot-rot-grüne Berliner Senat hatte 2019 eine Gesetzesinitiative gestartet, um mit festen Mietobergrenzen den Preisanstieg aufzuhalten. Viele Immobilieneigentümer boten frei werdende Wohnungen daraufhin nicht mehr zur Miete an, sondern zum Verkauf. 2021 kippte das Bundesverfassungsgericht den Deckel. Seitdem ist die Zahl der Mietinserate in Berlin wieder etwas gestiegen, liegt aber immer noch unter dem Niveau früherer Jahre.

Von den sieben größten deutschen Städten gab es 2021 in Berlin in absoluten Zahlen die meisten Mietinserate: rund 80.000. Allerdings hat die Stadt auch 3,7 Millionen Einwohner, so viele wie keine andere in Deutschland. In Hamburg gab es rund 55.000 Mietinserate, in München 50.000. Frankfurt, Köln und Düsseldorf bewegen sich mit Zahlen von 30.000 oder mehr im Mittelfeld, das untere Ende bildet Stuttgart mit 25.000 Inseraten. Wie viel Bewegung auf dem Mietmarkt ist, hängt von vielen Faktoren ab. Mal werden Wohnungen angeboten, weil die bisherigen Bewohner in Neubauten in derselben Stadt ziehen. Andere weichen ins Umland aus.

Den von Kühnert beklagten Trend, dass Wohnungen zunehmend möbliert angeboten werden, gibt es tatsächlich städteübergreifend. Plus 74 Prozent in Stuttgart, plus 56 Prozent in Düsseldorf, plus 47 Prozent in Frankfurt: Mancherorts ist die Zahl der Inserate für möblierte Wohnungen seit 2016 regelrecht in die Höhe geschnellt. Berlin liegt mit einem Anstieg um 19 Prozent noch am unteren Ende der Bandbreite. Die Zahl der Inserate für unmöblierte Wohnungen ist dagegen zumindest in einigen Städten seit 2016 gesunken. Am größten ist der Rückgang mit minus 30 Prozent in Berlin, im einstelligen Prozentbereich bewegen sich Hamburg und Köln.

Teure Neubauten

Dass Möblierungen unter Vermietern beliebt sind, hat auch mit der Mietpreisbremse zu tun. Diese gilt in vielen Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt und besagt, dass die Miete für eine Wohnung maximal 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Zwar gilt die Mietpreisbremse theoretisch auch für möblierte Wohnungen, für die Möbel ist nur ein gewisser Aufschlag erlaubt. In der Realität werde aber oft mehr verlangt, sagt Reiner Braun. „Mit Möblierungen wird die Mietpreisbremse umgangen.“ Mangels Alternativen würden sich immer wieder Mieter auf die hochpreisigen Angebote einlassen. Es gebe aber auch durchaus Nachfrage nach solchen Wohnungen, betont der Immobilienfachmann und verweist auf Beschäftigte, die nur vorübergehend in einer Stadt arbeiten.

In Berlin wurden im vergangenen Jahr 39 Prozent der inserierten Mietwohnungen möbliert angeboten, 61 Prozent unmöbliert. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 betrug das Verhältnis noch 17 Prozent möbliert zu 83 Prozent unmöbliert. Ähnlich wie in Berlin sehen die aktuellen Zahlen in Stuttgart und München aus. Nur in Hamburg ist das Phänomen der möblierten Wohnungen nicht ganz so ausgeprägt: Dort wurden zuletzt 73 Prozent der Wohnungen unmöbliert angeboten und nur 27 Prozent möbliert.

„Wir haben keine Wohnungsnot, aber eine Wohnungsknappheit“, konstatiert Braun. Vor allem in dem Segment, in dem die Nachfrage besonders groß sei – unmöbliert, unbefristete Verträge, Nettokaltmiete unter 10 Euro je Quadratmeter –, sei die Nachfrage weitaus größer als das Angebot. Hoffnung, dass sich das durch die Neubaupläne der Bundesregierung ändert, hat er wenig. Nicht alle Wohnungen entstünden dort, wo die Nachfrage groß sei. Und „regulierungsbedingt“ sei der Neubau auch sehr teuer.

Der Gesamtverband der deutschen Wohnungswirtschaft (GdW) blickt wenig optimistisch in die kommenden Monate. Wegen der Lieferengpässe und hoher Energiekosten stiegen die Baukosten. Die Lage sei „dramatisch“, warnte er am Montag, bezahlbares Wohnen und Bauen kaum noch machbar. Fast zwei Drittel (64 Prozent) der sozial orientierten Wohnungsunternehmen müssten Neubauprojekte zurückstellen, fast ein Viertel (24 Prozent) müsse geplante Bauten „komplett aufgeben“. Für Kevin Kühnerts Wohnungssuche sind das keine guten Aussichten.