U nter welchen Bedingungen können wir uns ein eigenes Haus leisten? „Indem wir unsere Ansprüche zur Ausstattung kritisch hinterfragen“, sagt Helga Schmid. „Indem nicht alles von Anfang an perfekt und fertig sein muss und man auf Eigenleistung setzt“, sagt Fabrice Henninger. Das Architektenehepaar sitzt am Esstisch seines Modulhauses und schaut durch die große gläserne Falttür hinaus in den Garten, der beinahe nahtlos in den Wald übergeht. Eine Lage, zu schön, um eigentlich wahr zu sein, wenn auch nicht rehsicher. Noch vor zehn Jahren in Stuttgart hätte er darauf gewettet, nie mehr wieder in seiner Heimatstadt Bad Kreuznach zu leben, sagt der Planer. Umzug von der Großstadt in die Mittelstadt – auch eine Bedingung, um zu einem eigenen Haus zu kommen.