D ie Baugeschichte von Helga Götz beginnt mit einem zweifachen Verlust. Erst stirbt ihr Mann nach schwerer Krankheit, und in Folge muss sie ihre Wohnung verlassen. Mehr als ein Vierteljahrhundert hatten sie im Pfarrhaus neben der Kirche gewohnt, wo ihr Mann als evangelischer Pfarrer arbeitete. Dort sind die drei Söhne aufgewachsen, dort ist sie in dem kleinen Ort Gültlingen im Nordschwarzwald heimisch geworden. Dort, in den Möbeln, Büchern und Bildern, lebte die Erinnerung an die gemeinsame Zeit fort.

Doch das Zuhause einer Pfarrersfamilie ist eine Dienstwohnung, das Wohnrecht an die Stelle geknüpft. Und so musste Götz nach dem Tod ihres Mannes eine neue Bleibe finden. Zwar waren die erwachsenen Söhne mittlerweile ausgezogen, aber ihr Zuhause sollte auch weiterhin Treffpunkt der Familie sein, für Kinder, Enkel, Mutter, Geschwister und Freunde. Zudem wollte Götz viele der alten Möbel, die ihr Mann und sie zu Beginn ihrer Ehe gemeinsam aufgearbeitet hatten, mitnehmen.