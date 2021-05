Aktualisiert am

Neues Leben für Gotteshäuser : Was aus Kirchen werden kann

Die Beziehung der Deutschen zu ihren Kirchen ähnelt der vieler Paare nach der Trennung: Einer hat den anderen verlassen und will vom Ex-Partner eigentlich nichts mehr wissen. Aber sobald der Verlassene die Zukunft mit einer neuen Liebe plant, regt sich Widerspruch. Wer einst ging, meldet Besitzansprüche an, steigt auf die Barrikaden und will irgendwie doch mitbestimmen.

Judith Lembke Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Gerade mal etwas mehr als die Hälfte der Deutschen ist Kirchenmitglied – Tendenz stark fallend. Forscher der Universität Freiburg sagen voraus, dass die beiden großen Kirchen im Jahr 2060 nur noch etwa 23 Millionen Mitglieder haben werden. Schon heute besuchen etwa zehn Prozent der Katholiken und nur knapp fünf Prozent der Protestanten sonntags den Gottesdienst. Neben anderen Folgen dieser Entwicklung ist eine besonders offensichtlich: Viele Kirchen werden kaum noch genutzt oder stehen ganz leer.