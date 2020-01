Nachhaltiges Bauen : Ein Haus wie eine Mehrwegflasche

Bauen frisst Ressourcen und schädigt das Klima wie keine andere Branche. In Zukunft müssen wir mehr Häuser mit weniger Material bauen – und das schätzen, was schon da ist.

Architektur ist immer ein Entwurf für die Welt von morgen. Ob Architekten im Amerika des ausgehenden 19. Jahrhunderts vom Leben und Arbeiten in der Höhe träumten oder Mitte des 20. Jahrhunderts von Großwohnsiedlungen am Stadtrand – eines war stets ausgemacht: Die gebaute Zukunft sollte ganz anders aussehen als das Hier und Jetzt. Die Welt sollte neu, und selbstverständlich besser, auf den Trümmern des Alten entstehen.

Und heute? Wer sich mit Visionären des Bauens von morgen unterhält, bekommt den Eindruck, dass Neubau keine Option mehr ist, sondern Architekten und Bauherren sich auf das besinnen sollten, was schon da ist. Allen voran die „Architects for Future“, eine Allianz von Protagonisten aus der Baubranche, die die Zukunft schon im Namen trägt und gegen den Klimawandel kämpft. „Abriss kritisch hinterfragen“ ist gleich die erste ihrer sieben Forderungen, mit denen sie den Wandel in ihrer Branche vorantreiben will. Statt neu zu bauen, sollten Architekten lieber mit dem Bestand arbeiten. Auch der Bund Deutscher Architekten (BDA), der aus ureigenstem Interesse an neuen Gebäuden interessiert sein müsste, fordert in seinem diesjährigen Positionspapier: „Bauen muss vermehrt ohne Neubau auskommen!“

Dass die Zukunft weniger von in Beton gegossenen zeitgenössischen Utopien geprägt sein wird als davon, das Bestehende weiterzubauen und anzupassen, ist vor allem erschreckenden Zahlen geschuldet. Was neue Gebäude an Ressourcen fressen und an Kohlendioxid verursachen, stellt die üblichen Verdächtigen wie Flugverkehr und Fleischproduktion locker in den Schatten: Bauen verursacht 40 Prozent aller globalen CO2-Emissionen, die Zementherstellung ist je nach Quelle für acht bis fünfzehn Prozent des Ausstoßes verantwortlich. Das ist mehr als doppelt so viel wie die Emission des gesamten Flugverkehrs. Allein in China ist in den drei Jahren von 2011 bis 2013 mit 6,6 Milliarden Tonnen mehr Beton verbaut worden als in den Vereinigten Staaten im 20. Jahrhundert. Dort waren es „nur“ 4,5 Milliarden Tonnen. Mittlerweile wird Sand knapp, die bauwütigen Emirate importieren ihn aus Australien, da Wüstensand für die Betonproduktion ungeeignet ist.

Die Mülldeponien sind voll

Doch wer Betonmassen sucht, muss nicht Richtung Osten blicken. Auf jeden Deutschen kommen schon heute 490 Tonnen Baumaterial, verteilt auf Hochbau und Infrastruktur. Auf den durchschnittlichen Weltbürger hingegen entfallen nur 115 Tonnen. Gleichzeitig brauchen immer mehr Menschen ein Zuhause, jede Sekunde wächst die Weltbevölkerung statistisch um 2,6 Menschen. Und auch in Deutschland lautet das Mantra wieder „Bauen, bauen, bauen“, seit immer mehr Menschen vom Land in die Städte ziehen, wo Mieten und Hauspreise steigen.

„Wir müssen mehr Häuser mit weniger Material errichten“, fordert deshalb auch der Architekt Werner Sobek, ein Pionier für nachhaltiges Bauen in Deutschland. Denn Bauen verschlingt enorme Ressourcen, etwa fünfzig Prozent aller verarbeiteten Rohstoffe auf der Welt. Die Kehrseite sind riesige Müllmengen, mehr als die Hälfte des deutschen Abfalls stammen von Baustellen und Abbruch. „Unser Mülldeponien sind mittlerweile voll“, sagt Annette Hillebrandt. Die Architektin lehrt an der Universität Wuppertal Baukonstruktion und Materialkunde und ist eine Vordenkerin des Recyclingbauens. Der unbedachte Umgang mit den natürlichen Ressourcen regt sie auf – vor allem, mit welcher Nonchalance und nach welch kurzer Lebensdauer Bauten abgebrochen, weggeschmissen und neugebaut werden. „Wir haben in Deutschland genug Gebäude, wir müssen den Bestand weiterbauen“, fordert sie daher und auch, dass Häuser künftig nicht mehr so leichtfertig abgerissen werden dürfen.