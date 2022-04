Nachhaltige Fußböden : Worauf wir richtig stehen

Aktualisiert am

Ein neuer Fußboden muss her, und damit beginnt für alle, die sich auf dem unbegrenzten Markt der Möglichkeiten umsehen und keine klaren Materialpräferenzen haben, die Qual der Wahl. Nicht nur, dass der Belag zu Raum und Mobiliar sowie ins Budget passen soll. Wer darüber hinaus auf ökologische Qualität Wert legt und die Frage klären will, ob der Werkstoff gesundheitlich unbedenklich ist, hat einiges mehr zu beachten. Denn Gütesiegel sowie das Versprechen „Made in Europe“ und die Tatsache, dass es sich um einen natürlichen Baustoff handelt, helfen nur bedingt weiter. Das gilt auch für Holz, das beliebteste aller organischen Materialien.

Birgit Ochs Verantwortliche Redakteurin für „Wohnen" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Schnell gefällt ist das Urteil allein im Fall von Vinylboden, der den Massenmarkt beherrscht. Dieser Bodenbelag macht optisch oft auf Parkett oder Holzdiele, ist aber nichts anderes als das altbekannte Polyvinylchlorid (PVC), also ein Kunststoff. In Kombination mit jeder Menge Weichmachern fällt er unter Nachhaltigkeitskriterien durch. Wenn Anbieter teils mit natürlichen Inhaltsstoffen werben und darauf verweisen, dass Vinylböden gesundheitlich unbedenklich seien, ändert das nichts.