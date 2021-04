Öko-Dämmstoff Seegras : Strandgut frei Haus

Wie geht ein Wärmeverbundsystem auf ökologisch? Ohne Styropor, Steinwolle, Kleber und Folien? Eric Janssen hat es praktiziert beim Ausbau seines kleinen Fachwerkhauses in der Lübecker Altstadt, und zwar auf die norddeutsche Art: mit Schilf, Holz, Lehm und – Seegras. Janssen, von Beruf Zimmermann, baute Rahmen, vernagelte Wände und Decken im Dachstuhl mit Platten, hantierte mit Matten aus Reet. Alles schön organisch, alles so weit bekannt und für den auf Denkmalpflege spezialisierten Handwerker nichts Ungewöhnliches. Bei ihm kommen häufig natürliche Materialien zum Einsatz. Nur das Gras aus der See, das er zwischen die Balken seines Hauses als Füllmaterial stopfte, verwendete er zum ersten Mal in großem Stil. Er schichtete es in trockenen, langfaserigen und raschelnden Büscheln, mehr als 500 Kilo Zostera marina stecken insgesamt im Haus. Janssen ist begeistert von der Ökobilanz seines urnordischen Wärmedämmverbunds. „Kein bisschen Sondermüll wird hier jemals anfallen“, sagt er. Mission erfüllt.

Gerade das marine Gras spielt dafür die heimliche Hauptrolle. Heimlich, weil es nun versteckt ist, man sieht es hinter den Verkleidungen im Haus nicht mehr. Und außerdem, weil es zunächst nur wie ein unscheinbares Abfallprodukt wirkt. Ein billiges Strandgut. Damit soll etwas anzufangen sein? Lange war sein Nutzwert vergessen. Lediglich in einer eingeschworenen Ökoszene kannte man die Verwendung von Seegras. Nun ist davon häufiger die Rede. Die Fasern bieten durch ihren hohen Silikatgehalt einen Feuchteschutz, sie schimmeln nicht, ziehen kein Ungeziefer an, dämmen gut – und auf einmal spielen sie in der Welt der Lambda-Werte mit, ein Indikator, der die Wärmedämmung eines Materials beziffert. Nach naturnahen Dämmstoffen wie Flachs, Wolle und Zellulose, Stroh und immer wieder Holz kommt die nächste Öko-Botschaft also aus dem Meer: zottelig, urig, wiederentdeckt.