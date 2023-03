Sie sind weder Tier noch Pflanze, sondern eine eigene Gattung Lebewesen und eigentlich überall: auf dem Camembert im Kühlschrank genauso wie im Waldboden unter unseren Füßen. Aber erst in den vergangenen Jahren haben die Pilze so richtig Karriere gemacht in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Etwa als niedliche Sympathieträger mit Hut. Der Erfolg des Dokumentarfilms „Fantastic Fungi“ erklärt sich sicher auch durch die Zeitraffer-Aufnahmen von lustig aufploppenden Pilzen. In der Medizin gelten sie als Hoffnungsträger für neue Wirkstoffe. Und auch die Design- und Architekturbranche interessiert sich mittlerweile für die Fungi, besonders weil sie fähig sind, schnell in beliebige Formen zu wachsen.

Denn Maronen, Champions und Seitlinge sind ja bloß die sichtbaren Fruchtkörper eines ansonsten unsichtbaren, weitverzweigten Netzes von Zellen, dem Myzel. Und das Myzel vollbringt von Natur aus wahre Wunder: Auf organischem, zellulosehaltigem Material wie Holzresten als Basis bildet es ein leichtes, aber stabiles und haltbares Geflecht, und braucht dafür noch nicht einmal Licht oder Dünger.