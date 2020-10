Pflanzen im Herbst : Minibeet im Topf

Aktualisiert am

Erika und Chrysanthemen, Purpurglöckchen und Alpenveilchen – es sind fast immer die Gleichen, die im Herbst in den Topf kommen. Nach ein paar Monaten ist ihre Pracht dahin, und im Frühjahr wird Neues gekauft. Dabei kann ein Pflanzgefäß so viel mehr bieten als saisonale Dekoration. Mit einer guten Kombination wird daraus ein Minibeet, das sich im Jahreslauf entwickelt und ansehnlich ist, ohne dass viel verändert werden muss. In den nächsten Wochen gepflanzt, können die Gewächse im nächsten Frühjahr ihr Potential entfalten.

Ob bunter Blütenmix, wild anmutende Gräser, ein einzelner Baum oder eine Minigemüsekultur – vieles ist möglich, wenn die Bedingungen stimmen. Hauptsache, die Pflanzen stellen ähnliche Ansprüche an Wasser und Licht und kommen sich nicht zu sehr ins Gehege. Selbst bei guter Pflege bleibt es für sie jedoch heikel. Sie sind auf Gedeih und Verderb auf den Menschen angewiesen. Daher sollten sie einen möglichst guten Start bekommen.