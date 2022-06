Größter Wohnungskonzern : Vonovia kündigt deutliche Mieterhöhungen an

Millionen deutscher Mieter müssen sich auf stärker steigende Wohnkosten einstellen: Deutschlands größtes Immobilienunternehmen, der Dax-Konzern Vonovia, hält angesichts der hohen Inflationsraten deutlichere Mieterhöhungen für unausweichlich. „Wenn die Inflation dauerhaft bei vier Prozent liegt, müssen auch die Mieten künftig jährlich dementsprechend ansteigen“, sagte Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch dem „Handelsblatt“. Sonst würden viele Vermieter in ernsthafte Schwierigkeiten geraten.

„Wir können nicht so tun, als wenn die Inflation an den Mieten vorbeigeht. Das wird nicht klappen“, sagte Buch weiter. Der Immobilienriese besitzt rund 565.000 Wohnungen, die meisten davon in Deutschland. Die durchschnittliche von Vonovia verlangte Miete erhöhte sich in den ersten drei Monaten dieses Jahres im Schnitt auf 7,40 Euro pro Quadratmeter – das waren 3,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dies liegt noch deutlich unter der derzeitigen Inflationsrate von knapp acht Prozent.

EZB will Leitzins im Sommer ändern

Vonovia dürfte keine Ausnahme sei. Die Fachleute des Onlineportals „Immoscout24“ rechnen für die kommenden zwölf Monate angesichts der andauernd hohen Inflation mit Mietsteigerungen von sechs bis sieben Prozent. Teure Energie und Lebensmittel haben die deutschen Verbraucherpreise im Mai so stark steigen lassen wie seit der Ölkrise in den frühen siebziger Jahren nicht mehr. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 7,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In der Europäischen Währungsunion kletterte die Inflation sogar auf die Rekordmarke von 8,1 Prozent.

Vertreter der Europäische Zentralbank, darunter auch deren Präsidentin Christine Lagarde, kündigten inzwischen an, im Sommer die Zinsen erhöhen und die Wertpapierkäufe weiter reduzieren zu wollen. Bislang hatten die Währungshüter trotz gestiegener Teuerungsraten die Leitzinsen auf Rekordtiefs gehalten, immer noch verlangen sie von den Banken sogar Zinsen auf deren Einlagen auf den Zentralbankkonten.