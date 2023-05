Vielen ländlichen Regionen droht der demographische Schrumpfkurs. Die Infrastruktur schwächelt, Schulen, Ärzte und Einzelhändler ziehen sich aus dem Ort zurück, Regionen werden unattraktiv. Doch Borgstedt, einer 2000-Seelen-Gemeinde in Schleswig-Holstein, ist es gelungen, Zuwachs zu bekommen. Bürgermeister Gero Neidlinger stärkt den Ort als Mehrgenerationendorf. „Wir haben neuen, bezahlbaren (Miet-)Wohnraum für Jung und Alt geschaffen, statt zyklisch klassische Neubaugebiete mit Einfamilienhäusern zu erschließen“, sagt Neidlinger im Gespräch mit der F.A.Z.

Anne Kokenbrink Redakteurin in der Wirtschaft Folgen Ich folge

Dazu gehören 57 altengerechte Wohneinheiten im Mehrfamilienhausbau. Das entspricht nahezu zwei Neubaugebieten, braucht aber weniger Platz. Weitere 32 Wohneinheiten sind als sozialer Wohnungsbau mit Mietdeckel gebaut worden, die sich an ältere Menschen, Alleinerziehende oder Berufsanfänger richten. Auch der ländliche Raum habe mit steigendem Flächenverbrauch zu kämpfen, sagt der Bürgermeister. Daher brauche es Geschosswohnungen zur Miete, die sich auch an andere Gruppen statt nur die klassische Kernfamilie richteten.

Dem ländlichen Raum eilt der Ruf voraus, abgehängt und unattraktiv zu sein. Doch tatsächlich lockt die Provinz immer mehr Menschen an – vor allem aus der Stadt. Während Mieten dort hoch sind und Wohnraum knapp ist, stehen auf dem Land viele Wohnungen leer. So sind die Preise meist günstiger. Das hat Folgen, wie die Forscherin Eva Eichenauer bemerkt. „Ob Deutschland am Anfang einer neuen Landbewegung steht, lässt sich noch nicht sicher sagen, ist aber wahrscheinlich“, sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung.

Städte wachsen nur noch durch Zuzug aus dem Ausland

Ein Blick zurück in die Statistik deutet eine Trendwende an: Die Fortzüge aus den kreisfreien Großstädten in kleinere Städte und ländliche Regionen sind 2021 im Vergleich zu 2019 um 1,8 Prozent gestiegen. Gleichzeitig gab es 5,4 Prozent weniger Umzüge in Großstädte. Diese haben 2021 den stärksten Bevölkerungsverlust seit fast 30 Jahren erlebt. Die Zahlen hat das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) berechnet. Trotz der „Stadtflucht“ wachsen kreisfreie Großstädte – zuletzt aber nur noch durch Zuwanderung aus dem Ausland. „In vielen Großstädten hat sich Wohnraum zu einem raren Gut entwickelt“, sagt Eichenauer. Doch gebe es Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland.

Die Landlust wächst, aber nicht in allen Altersgruppen. Jüngere Menschen ziehen vor allem in größere Städte, ältere Menschen eher aufs Land. Dabei suchen Mietinteressierte vermehrt nach einer passenden Bleibe im Speckgürtel, Käufer eher im ländlichen Raum. Das zeigt eine Analyse des Internetportals Immoscout 24. Kurz vor der Corona-Pandemie lagen alle Siedlungstypen relativ gleich auf. Nun haben Landgemeinden Mittel- und Großstädte überholt.

Geywitz empfiehlt Umzug aufs Land

Selbst Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) riet kürzlich zum Umzug aufs Land – vor allem, um die Wohnungsnot in den Städten zu lindern. Einen Anschub soll das seit Mai geltende Deutschlandticket geben. Man müsse den Menschen die Möglichkeit geben, dort zu wohnen, wo sie gerne wohnen möchten, findet die Politikerin. Menschen könnten sich so längere Pendelstrecken leisten. In Deutschland stehen schätzungsweise 1,7 Millionen Wohnungen leer, oft in ländlichen Regionen.

Dass ein günstiges Ticket ein Anreiz für den Umzug aufs Land ist, bezweifelt hingegen Christian Oberst, Volkswirt für Immobilienpolitik des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. „Das Ticket nützt der ländlichen Bevölkerung kaum“, sagt er. Es gebe zu wenig Busse oder Züge, zu dünne Fahrpläne, zu wenige Randverkehrszonen. Tatsächlich zeigt sich ein Stadt-Land-Gefälle: In Gebieten mit sehr hoher Bevölkerungsdichte wollen 39 Prozent der Befragten das Ticket nutzen, zeigen Zahlen des Meinungsforschungsinstitutes Civey. Auf dem Land nur zwölf Prozent. Gerd Landsberg, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, fordert, Regionen durch gute Verkehrsverbindungen besser zu erschließen. Für Geywitz ist an weiteren Stellschrauben zu drehen, etwa der digitalen Infrastruktur oder Homeoffice-Angeboten.