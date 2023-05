Wir haben ein Problem, über das man unter Großstädtern besser nicht allzu laut spricht: Unsere Terrasse ist zu groß.

Als wir vergangenes Jahr aus einem Altbau im Frankfurter Bahnhofsviertel in den Sonnenring zogen, eine brutalistische Wohnburg im Süden der Stadt mit eigenem Schwimmbad und Sauna, war das ein echter Volltreffer. Das Haus aus den Siebzigerjahren ist ein Betonkoloss mit mehr als 300 Einheiten, der sich in einem großen Bogen um einen Park herumzieht und an den Seiten mit Terrassen stufenförmig abfällt. Wir hatten das Glück, eine der Wohnungen ganz außen zu finden, und haben jetzt eine Terrasse in Südrichtung, die mit 150 Quadratmetern anderthalb mal so groß wie unsere Wohnung ist. Ganz richtig gelesen!