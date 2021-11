Hip, hipper, Dorf : Oh, wie schön ist das Landleben! Wirklich?

Stadtleben war gestern, wer heute glücklich werden will, zieht in die Provinz. Das verspricht der Zeitgeist. Der Realitätsschock könnte heftig sein.

Wer in Deutschland gut leben will, hat nur eine Wahl: raus aufs Land! Endlich den städtischen Moloch und die hohen Mieten hinter sich lassen und inmitten frischer Luft, gackernder Hühner und erdverbundener Menschen glücklich werden. Der Job wird dank Glasfaserkabel mit in die Provinz genommen und der Lieblings-Yogakurs auch. Zusätzlich gibt es aber jeden Tag selbst gezogenes Gemüse aus dem eigenen Bauerngarten und innere Ruhe, denn die stellt auf dem Dorf von ganz allein ein. Sie halten das für übertrieben? Dann folgen Sie wahrscheinlich keinem prominenten Neu-Landbewohner auf Instagram, haben sich noch nicht durch die aktuellen Dorfromane gearbeitet und in jüngster Zeit keine „Zukunftsstudien“ gelesen. Die sind sich alle einig: Kreuzberg und Eimsbüttel waren gestern, morgen findet das Leben in der Prignitz und im Hunsrück statt.

Wo ist bitte das romantische Landleben?

Judith Lembke Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Nun ist es nicht so, dass die Entdeckung des Landes neu wäre. Seitdem der Adel während der Pest aus den Städten auf seine Landsitze floh, lockte das bessere Leben stets dort, wo man gerade nicht wohnte – abwechselnd in der Stadt und in der Provinz.

Die große Frage ist, wo sich dieses wiederentdeckte Arkadien außerhalb von Instagram-Storys und Ferienbauernhöfen in der Wirklichkeit versteckt. Wer auf der Landstraße von Flensburg nach Berchtesgaden fährt, begegnet zumindest mehr Viehmastbetrieben, Logistikhallen und Neubaugebieten als grasenden Rindern, Tante-Emma-Läden und Fachwerkgehöften. Die Dorfkneipe hat schon vor zehn Jahren zugemacht, da tröstet auch der neue Co-Working-Space drei Orte weiter nur bedingt, selbst wenn es dort Soja-Latte gibt. Auch heute bedeutet Landleben vor allem, viel im Auto zu sitzen. Weil der Bus gerade dann nicht fährt, wenn der Sohn Cellounterricht in der Kreisstadt hat, und manchmal gar nicht mehr.

Mehr zum Thema 1/

Wer heute rauszieht, erträumt sich das Beste aus beiden Welten: draußen das günstige große Haus, Auslauf für Kinder, Hund und vielleicht sogar Pferd und Hühner. Stadtleben konsumiert man, wenn man es braucht. Die Nähe zu Theater, Klubs und Restaurants wird in Autofahrzeit gemessen. Und in Deutschlands autogerechten Zentren hat bisher noch jeder einen Parkplatz gefunden. Das könnte sich allerdings schneller ändern, als manchem Landbewohner lieb ist. Mit Citymaut und autofreien Innenstädten hängt die gefühlte Distanz auf einmal an der Taktung des öffentlichen Nahverkehrs. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für die Dorfkneipe.