Küchenkauf : Zusammenbrüche in der Küche

Der Tag, an dem mich die IKEA-Küchenplanerin mit den Worten „Oberschränke, Sie wollen wirklich Oberschränke?“ verabschiedete, war der Tag, an dem ich einige grundlegende Erkenntnisse in puncto Küchenplanung gewann; nicht nur was die Oberschränke betraf. Die, das hatte ich im Laufe des Gesprächs gelernt, sind gerade völlig aus der Mode.

Birgit Ochs Verantwortliche Redakteurin für „Wohnen" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Erschöpft und desillusioniert saß ich nach dem Termin im Auto auf dem Parkplatz des Möbelhauses und starrte auf den liebevoll gezeichneten Entwurf, den eine Innenarchitektin eigens für die kleine Küche unserer schiefwandigen Altbauwohnung angefertigt hatte. Einige Wochen zuvor, im vergangenen Frühling, hatte ich sie angerufen; die Schmerzgrenze war erreicht. Wie üblich beim Kochen eingekeilt zwischen Küchentisch und Herd, hatte der Versuch, das Blech mit dem Apfelstrudel aus dem Backofen zu holen, mit einem Hexenschuss geendet. Es musste so kommen. In unserer Küche heißt Backen und Kochen: sich verrenken. Ob Spinatlasa­gne, Weihnachtsgans oder ein Blech dampfender Pizza – alles, was im Backofen schmort, brät oder backt, befreien wir der räumlichen Enge wegen nur seitlich aus der Röhre. Das, und einiges mehr in diesem Raum, ist Murks. Eine neue Küche muss her.