Barrierefreies Bauen : Kochen im Rollstuhl

Einen Topf Spaghetti kochen und mit Pesto vermischen – ein leckeres und schnelles Essen. Doch für Menschen im Rollstuhl kann das zum Problem werden. Wie sehe ich, ob das Wasser ständig kocht, wenn ich auf Augenhöhe mit dem Topf sitze? Wie kann ich das Wasser abgießen, wenn Herd und Spüle anderthalb Meter weit auseinander sind? Den heißen Topf auf den Knien balancieren und zur Spüle rollen? Wie komme ich an das Pestoglas heran, das im Oberschrank steht? Wie wasche ich die Teller ab, wenn ich mit dem Rollstuhl nicht unter die Spüle fahren kann? „Wohnungsbau muss konsequent barrierefrei sein, und die Küche gehört dazu“, sagt Adolf Bauer, Präsident des Sozialverbandes Deutschland. „Hier hat Deutschland enormen Nachholbedarf.“

In Deutschland sind schätzungsweise 1,4 Millionen Menschen auf einen Rollstuhl angewiesen. Wie vielen von ihnen eine rollstuhlgerechte Küche fehlt, ist nicht bekannt. Da aber nur zwei Prozent der Wohnungen hierzulande barrierefrei sind, ist von einem großen Bedarf auszugehen. Vorgaben, wie eine rollstuhlgerechte Küche auszusehen hat, gibt es nicht. So ist beispielsweise in der Musterbauordnung nur erwähnt, dass in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen Küche oder Kochnische barrierefrei sein müssen.