Frau Barfod, als Umweltbürgermeisterin von Kopenhagen wollen Sie dieses Jahr fast die Hälfte aller Autoparkplätze im Zentrum Ihrer Stadt abschaffen. Was haben Sie gegen Autos?

Ich habe nichts gegen Autos. Aber sie nehmen einfach zu viel Platz in unseren Städten ein. Und in der Altstadt von Kopenhagen trifft das besonders zu, weil bei deren Bau natürlich noch niemand an so viele Autos gedacht hat. Dazu kommen Luftverschmutzung und Treibhausgasemissionen. Lassen Sie mich aber noch etwas genauer sagen, was wir vorhaben: Wir wollen ein Drittel der bisher vorhandenen Parkplätze künftig für Carsharing-Autos, Handwerker und Lieferanten reservieren. Das zweite Drittel bleibt unverändert bestehen. Und das dritte Drittel streichen wir.

Was machen Sie mit den Flächen, die dadurch frei werden?

Wir wollen den Raum besser nutzen, unter anderem indem wir Bäume pflanzen. Außerdem brauchen wir mehr Platz für unsere Busse. Und wir wollen mehr Abstellplätze für Fahrräder schaffen. Wir wollen eine Stadt, in der es Spaß macht zu leben. Dafür müssen wir die Leute dazu bringen, nicht mehr so viel Auto zu fahren und stattdessen öffentliche Verkehrsmittel oder ihr Fahrrad zu benutzen.

Mehr Spaß macht der Aufenthalt in der Stadt, wenn es dort Sitzbänke, Straßencafés und Restaurants mit Tischen auf den Bürgersteigen gibt. Wollen Sie den Platz nicht lieber dafür nutzen als für Fahrradständer?

In manchen Straßen haben wir schon viele Cafés, in anderen nicht. Umgekehrt gibt es in manchen Straßen genug und in anderen viel zu wenig Fahrradstellplätze. Wir wollen jeweils Platz für das schaffen, was bisher fehlt.

Wir dachten, Kopenhagen sei längst schon ein Paradies für Radfahrer.

Wir sind schon ein gutes Stück vorangekommen. Aber seit einiger Zeit stagniert der Anteil der Fahrradfahrten am gesamten Verkehrsaufkommen, zuletzt ist er sogar ein wenig zurückgegangen.

Woran liegt das?

Ein Teil der Erklärung ist nach meiner Überzeugung, dass es häufig an den passenden Abstellplätzen fehlt. Gerade die teuren E-Bikes und Lastenräder will niemand ohne eine vernünftige Sicherung an den Straßenrand stellen.

Aber das ist nicht Ihre ganze Erklärung dafür, dass die Fahrräder ausgerechnet in der Fahrradstadt Kopenhagen auf dem Rückzug sind?

Nein. Das liegt auch daran, dass wir unser U-Bahn-Netz stark ausgebaut haben. Wir sehen, dass einige Leute jetzt die U-Bahn für viele Strecken benutzen, die sie früher mit dem Fahrrad zurückgelegt haben.

So war das nicht gedacht.

Wir wollen, dass die Leute nicht ihr Fahrrad, sondern ihr Auto stehen lassen und stattdessen die U-Bahn nehmen. Darum geht es jetzt. Wir haben auch mit unseren Nachbargemeinden darüber geredet, was dafür zu tun ist. An den Endstationen der U-Bahn wollen wir zum Beispiel Bike-Sharing-Stationen einrichten. Es soll viel leichter werden, vom Fahrrad auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen.

Werden Sie darauf verzichten, das U-Bahn-Netz weiter auszubauen?

Nein, das tun wir nicht. Wir brauchen sowohl das eine als auch das andere: mehr U-Bahn und mehr Fahrrad. Unser Ziel ist, dass die Kopenhagener 2025 von allen ihren Wegen ein Viertel zu Fuß und ein Viertel mit dem Fahrrad zurücklegen, ein Viertel mit dem öffentlichen Nahverkehr und ein Viertel mit dem Auto. Aktuell entfallen 31 Prozent auf das Auto. Das ist zu viel.

Jetzt setzen sich mehr und mehr die emissionslosen Elektroautos durch. Ist es da wirklich noch zeitgemäß, das Auto zurückzudrängen?

Mit den Elektroautos wird die Luftverschmutzung geringer. Aber der Feinstaub vom Reifenabrieb bleibt. Und störende Geräusche verursachen selbst Elektroautos noch. Das größte Problem ist aber, dass wir in den Städten schlicht keinen Platz für die Autos haben, egal ob mit Verbrenner oder Batterie.

Sie wollen nun auch die Hälfte der Parkautomaten in der Altstadt abmontieren. Was fällt Ihnen noch ein, um den Autofahrern das Leben schwer zu machen?