Es sind aber besonders die Großstädte, die die Folgen des Klimawandels zu spüren bekommen. Das größte Problem der deutschen Ballungsräume ist die Hitze. Im Sommer werden Innenstädte zu Wärmeinseln: Der asphaltierte Boden und die Betongebäude speichern Wärme und geben sie nachts nur langsam wieder ab, Automotoren und Industriebetriebe heizen zusätzlich auf. Die dichte Bebauung versperrt Frischluftschneisen. Grünflächen, Schatten spendende Bäume und Gewässer, die durch Verdunstung die Umgebung kühlen, fehlen vielerorts. Schon jetzt ist die Temperatur in einigen Innenstadtvierteln durchschnittlich um vier Grad höher als in den Außenbezirken, Tendenz steigend.



Wenn heiße Tage mit mehr als 30 Grad zunehmen, steigt die Zahl der Tropennächte. Das setzt vor allem alten und kranken Städtern zu. Im Sommer 2018 verzeichnete das Robert Koch-Institut allein in Berlin 490 hitzebedingte Todesfälle. Hinzu kommt die Dürre. In einigen Städten sind die Stadtbäume durch geringe Niederschläge bereits so massiv gefährdet, dass viele abzusterben drohen. Und an den Stadträndern steigt die Gefahr für Waldbrände.